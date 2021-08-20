Украина решила запастись нефтью из-за России

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания изучает вопрос строительства крупных нефтяных резервуаров на площадке морского нефтяного терминала «Южный» в Одесской области для формирования стратегических запасов. Он отметил важность обеспечения нефтью, поскольку Украина «фактически находится в состоянии войны с Россией», сообщается на сайте «Нафтогаза».

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На начальной стадии проекта планируется возведение четырех резервуаров. На первом этапе построят резервуар емкостью около 120 тысяч тонн. По словам Витренко, это «очень важная инициатива», которую поддерживают президент и премьер-министр Украины.

В 2017 году терминал «Южный» возобновил работу после пятилетнего простоя. 1 сентября на борт мальтийского теплохода Panagia Armata загрузили 84 тысячи тонн нефти. В начале августа 2021 года «Южному» присвоили статус таможенного склада, что дает возможность сдавать его в аренду сроком до трех лет для хранения нефтепродуктов. Аналогичные функции получил магистральный нефтепровод «Лисичанск – Кременчуг».