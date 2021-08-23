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"Немного укрепится": экономист спрогнозировал курс евро к 2022 году

Роман Кирьянов
1 час назад

К началу 2022 года рубль немного укрепится к евро, курс европейской валюты составит примерно 85 рублей. Об этом "Рамблер" заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов.

"Рубль может немного укрепиться к евро, примерно до 85 -85,5 на фоне более жёсткой монетарной политики в России по сравнению с еврозоной", - заявил он.

Также, по словам аналитика, на укреплении рубля может сказаться общее восстановление мировой экономики.

По данным Центробанка, объем валютных накоплений поставил рекорд, составив на 1 августа 35,6 млрд долларов.

Рынки,Видео,Сергей Суверов,
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