Эксперт оценил шансы рубля на рост к доллару

Российский рубль может отыграть позиции после снижения прошлой недели, однако потенциал его восстановления выглядит ограниченным. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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Эксперт отметил, что с пятничных торгов на Уолл-стрит наблюдается улучшение отношения инвесторов к риску. На этом фоне начали расти цены на нефть, которые падали в течение восьми дней подряд. Дополнительную поддержку рублю оказывает налоговый период в РФ, влияние которого на этой неделе должно усилиться.

При этом, по словам Переславского, общая обстановка в сегменте рисковых активов остается напряженной и может испортиться в любой момент.

«В этом контексте потенциал восстановления российской валюты выглядит ограниченным. В ближайшее время в центре внимания будет находиться отметка 74 рубля», - заявил эксперт «Свободной прессе».

По его мнению, если рубль до конца торговой сессии в понедельник сможет удержаться на этом уровне, в ближайшие дни у него есть шансы укрепиться до 73,70 рубля к доллару.