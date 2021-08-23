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Курс доллара: эксперт оценил шансы рубля на рост

Вероника Полынина
1 час назад

Российский рубль может отыграть позиции после снижения прошлой недели, однако потенциал его восстановления выглядит ограниченным. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперт оценил шансы рубля на рост к доллару
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметил, что с пятничных торгов на Уолл-стрит наблюдается улучшение отношения инвесторов к риску. На этом фоне начали расти цены на нефть, которые падали в течение восьми дней подряд. Дополнительную поддержку рублю оказывает налоговый период в РФ, влияние которого на этой неделе должно усилиться.

Рубль может обвалиться до исторического минимума

При этом, по словам Переславского, общая обстановка в сегменте рисковых активов остается напряженной и может испортиться в любой момент.

«В этом контексте потенциал восстановления российской валюты выглядит ограниченным. В ближайшее время в центре внимания будет находиться отметка 74 рубля», - заявил эксперт «Свободной прессе».

По его мнению, если рубль до конца торговой сессии в понедельник сможет удержаться на этом уровне, в ближайшие дни у него есть шансы укрепиться до 73,70 рубля к доллару.

В понедельник, 23 августа, рубль показывает разнонаправленную динамику: российская валюта дорожает на 16 копеек к доллару, до 74,10, и снижается на 8 копеек к евро, до 86,98.

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