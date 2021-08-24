Для покупки облигаций россиянам придётся сдать тест

Дать определение кредитному рейтингу облигаций, перечислить риски покупки иностранных акций, понимать потенциальные убытки при продаже опционов — на эти и подобные вопросы придётся ответить гражданам, желающим приобрести сложные финансовые продукты. Центральный банк России утвердил правила тестирования 20 августа. Каких клиентов будут проверять брокеры и что делать тем, кто не пройдёт испытание, — в материале «Парламентской газеты».

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Новички на бирже

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Летом прошлого года президент подписал первый закон, призванный защитить начинающих инвесторов от рисков и финансовых потерь. Именно тогда инвесторы были разделены на две категории — квалифицированные и неквалифицированные.

Статус квалифицированных имеют профессиональные участники рынка ценных бумаг и различные финансовые организации: брокеры, страховые агенты, банки, негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и так далее. В ряде случаев такой же статус могут получить и обычные граждане. Например, если у них есть аттестат аудитора или они уже владеют ценными бумагами на сумму не менее шести миллионов рублей.

Все остальные считаются неквалифицированными инвесторами. Закон определяет сделки и инструменты, которыми они могут пользоваться. Как правило, это простые и наименее рискованные продукты — акции из котировальных списков, государственные ценные бумаги или ипотечные облигации. Доступ к более сложным операциям начинающим инвесторам откроют после тестирования.

В июне этого года появился ещё один закон, прямо запрещающий продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам, не прошедшим тест. Центральный банк уполномочен блокировать сделки по ценным бумагам, если компания не проверяла умение клиента распоряжаться облигациями и акциями.

Этот же закон, кстати, обязал финансовых дельцов раскрывать своим клиентам исчерпывающие данные о сделках. «Он предусматривает, что профучастники должны предоставлять полную информацию о финансовых продуктах, в том числе о рисках, которые они несут для инвестора в случае изменения конъюнктуры на рынке», — пояснял глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон также позволяет Центробанку заставить банк выкупить обратно продукты, которые он продал, умолчав о подводных камнях.

О чём спросят брокеры

Тестирование начинающих инвесторов станет обязательным с 1 октября 2021 года. Чуть раньше, с 1 сентября, начнут проверять знания только тех, кто хочет купить облигации со структурным доходом. Интересующихся иностранными неспонсируемыми ETF начнут экзаменовать с 1 апреля 2022 года, когда эти продукты допустят на российский рынок.

По закону тестирование обязательно для следующих инструментов:

необеспеченные сделки; производные финансовые инструменты; договоры репо; структурные облигации; инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов; облигации российских эмитентов*; облигации российских «дочек» иностранных эмитентов*; облигации со структурным доходом; акции, не включенные в котировальные списки; иностранные акции, не входящие в индексы из утверждённого Банком России перечня; иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный Банком России перечень.

* без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России.

Тестирование будут проводить брокеры, по каждому виду финансового продукта достаточно пройти одно бесплатное испытание.

Список вопросов и правила тестирования приводятся в Базовом стандарте защиты прав и интересов клиентов брокеров. Его новая редакция была опубликована на сайте Центробанка 20 августа.

Согласно документу, задания для неквалифицированных инвесторов делятся на два раздела: «Самооценка» и «Знание». В первом блоке всего три вопроса: знаете ли вы что-то о выбранном финансовом инструменте, как долго вы совершали с ним сделки и сколько — за последний год? Эта часть тестирования не оценивается.

В блоке «Знание» всего четыре вопроса, которые подразумевают развёрнутый ответ или выбор одного верного утверждения из списка. Например, нужно будет дать определение маржинальной торговли, указать потенциальные убытки при продаже опциона на покупку акций, перечислить критерии ликвидности акции, объяснить устройство механизма формирования цены ETF и так далее. Для каждого типа финансового продукта предусмотрены свои вопросы. Хотя бы один неправильный ответ означает, что тест провален. Число повторных попыток сдать тест не ограничено.

Правильные ответы должны составить саморегулируемые организации. Сами брокеры не вправе менять задания и варианты ответов, но могут включать дополнительные вопросы с целью лишний раз убедиться, что клиент в состоянии оценить все риски.

Тестирование будет либо письменным, либо устным, но с записью на видео. Дистанционные форматы экзамена исключены.

Кто рискует — тот и платит

«Если инвестор не прошёл тест, то для него это повод задуматься, стоит ли приобретать инструмент, риски которого ему пока непонятны», — приводит сайт ЦБР слова руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.