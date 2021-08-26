РФ предрекли отказ от «белорусской схемы» импорта

Число предпринимателей из РФ, использовавших «белорусский» коридор, сократится минимум вдвое после того, как будет отменён минский нулевой НДС. Он действовал для товаров, завозимых в страну для последующего экспорта, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

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Агентство отмечает, что, по мнению экспертов, востребованность «белорусской» схемы ввоза товара на территорию РФ значительно уменьшится после 31 августа, когда перестанет действовать соответствующий указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 2011 года. Он освобождал от налога на добавленную стоимость товары предпринимателей, имевших статус уполномоченного экономического оператора.

Россияне ввозили товары через Белоруссию, используя местных таможенных операторов, таких как «Белтаможсервис». Это позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а не позднее 20-го числа месяца. Так бизнесмены оттягивали момент извлечения средств из оборота.