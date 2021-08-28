Пока лидер кофейного рынка Бразилия страдает от засухи и заморозков, второй крупнейший производитель кофе в мире — Вьетнам — вынужденно прекратил поставки из-за вспышки коронавируса. Власти ввели строгий локдаун в ключевых производственных областях Центрального Нагорья и экспортном центре Хошимин, поэтому поставщики не могут доставить сырьё к кораблям.

Даже если поставщикам удаётся довезти кофе до моря, они сталкиваются с логистическими проблемами. Перевозчикам не хватает контейнеров, а стоимость транспортировки грузов сильно выросла, рассказал Bloomberg.

По данным издания, Вьетнамская ассоциация кофе и какао, а также другие продавцы отправили властям петицию с просьбой ослабить ограничения, из-за которых происходят задержки и сбои в поставках. Они указали, что локдаун ведёт к росту цен..

Министр транспорта Вьетнама Нгуен Ван Тхе дал указание властям на юге страны сделать все возможное, чтобы помочь транспортировке фермерских продуктов — в частности, риса и кофе. Он обязал чиновников региона избегать бюрократических проволочек при работе с поставщиками и экспортёрами.

В июле кофе подорожал до максимума с 2014 года. Причиной стали аномальные погодные условия в Бразилии, которая является главным производителем и экспортёром кофе в мире. Из-за долгой засухи и внезапных заморозков урожай зёрен может сократиться на 30%.