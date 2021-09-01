Сбербанк: семейная ипотека компенсирует снижение выдач кредитов под 7%

Фото: РИА Недвижимость РИА Недвижимость

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Доля льготной ипотеки в выдачах российских банков по итогам второго полугодия снизится втрое, при этом такое снижение будет частично компенсировано ростом спроса на семейную ипотеку и кредиты по акциям застройщиков, рассказал РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%, а через год на фоне резкого роста цен на недвижимость решило ужесточить условия программы. С 1 июля ставка по программе была повышена до 7%, и установлен единый лимит ипотечного кредита - 3 миллиона рублей.

"Из-за изменения условий по основной ипотечной госпрограмме спрос на эти кредиты предсказуемо падает. По итогам июля в "Сбере" он снизился примерно в 1,5 раза относительно среднего за первое полугодие. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится, и во втором полугодии доля госпрограммы в объеме выдач всеми банками снизится с 26% до 9%, а общий объем выдач ипотеки во втором полугодии в целом по рынку будет ниже, чем в первом, на 5-7%", - сообщил Ведяхин в интервью в преддверии Восточного экономического форума.

Он отметил, что снижение выдач по госпрограмме будет частично компенсировано за счёт роста спроса на ипотеку по акциям застройщиков и семейную ипотеку, которую кабмин с июля расширил на семьи с одним ребенком.

"Из-за роста базы потенциальных заемщиков объем выдач в рамках этой программы по итогам второго полугодия может вырасти в 1,8 раза. Уже в июле объемы выдач по семейной программе в "Сбере" выросли примерно на треть относительно среднего за первые шесть месяцев 2021 года", - считает Ведяхин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.