Сбериндекс: Рост потребительских расходов в августе будет выше тренда

В период с 23 по 29 августа 2021 г. прирост потребительских расходов несколько снизился, составив +12,8% г/г. При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, в связи с президентской выплатой на школьников темпы роста в августе, по предварительной оценке, превысят трендовые темпы и составят +16,2% г/г в номинальном выражении.

В период с 23 по 29 августа 2021 г. прирост расходов домохозяйств на товары и услуги составил +12,8% г/г.

Неделя оказалась чуть менее активной, чем это было исторически, ввиду переноса существенной части трат на первую половину августа. Однако нормализованный уровень расходов остаётся высоким (+14,4% г/г.).

Предварительная оценка темпов роста потребительских расходов на товары и услуги в России в августе составляет +16,2% г/г в номинальном выражении.

Это выше текущих трендовых темпов и связано, очевидно, с президентской выплатой для школьников. Мы повысили оценку вклада данного фактора в общие темпы роста до 4,5 п.п.

Дополнительные расходы населения по итогам полного августа относительно сезонной нормы составляют 203,2 млрд руб.

Индекс потребительской активности остаётся высоким. По итогам недели он составил 78,6 п.

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