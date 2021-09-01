Неизвестная криптовалюта взлетела в цене

Малоизвестная Solana стала седьмой по стоимости криптовалютой. Токен 31 августа поднялся на 26 процентов и взлетел в цене до 125,98 доллара. За последний месяц Solana выросла почти на 220 процентов, пишет Euronews.

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Токен был выпущен всего 18 месяцев назад, но его рыночная стоимость уже превышает 30 миллиардов долларов. Основная причина, по которой Solana привлекла к себе столько внимания, — невзаимозаменяемые токены (NFT). Каждый экземпляр такой валюты уникален и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном.

Solana взлетела в цене из-за августовского ралли NFT, в результате которого общий объем продаж этого вида токенов побил рекорд в 900 миллионов долларов. Компания также активно развивает проекты децентрализованного финансирования. Solana уделяет особое внимание так называемым «умным контрактам» (smart contracts), более безопасным, чем традиционные. Механизм автоматизируют соглашения, чтобы каждая из сторон была уверена в результате, а также исключают посредников и ускоряют процесс торговли. Кроме того, предприятие использует криптографическую технологию «доказательства истории» (Proof of History), которая позволяет произвести сотни тысяч транзакций в секунду и стимулирует доверие клиентов к блокчейну.