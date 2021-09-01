Сотрудники Сбера в Москве приняли участие в донорской акции

В рамках акции «День донора в Сбере» сотрудники столичных подразделений Сбербанка сдали плазму с антителами к COVID-19, используемую при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, а также кровь для переливаний, которая поступит в московские клиники. Бригада медиков Центра крови им. О.К. Гаврилова развернула мобильный пункт забора крови непосредственно в центральном офисе Московского банка в Оружейном переулке. Иммунную плазму для больных COVID-19 сдавали не только ранее переболевшие, но и вакцинированные сотрудники. Перед процедурой каждый участник проходил необходимое медицинское обследование. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столичном регионе продолжает оставаться непростой. Поэтому сотрудники, которые сегодня сдали плазму с антителами к коронавирусу, в буквальном смысле, помогли спасти жизни десятков пациентов инфекционных отделений московских больниц. Те, у кого уровень антител оказался ниже показателя для донации плазмы, сдали кровь, которая будет использована при проведении серьезных операций. Я искренне благодарен всем, кто откликнулся на призыв и пришел в мобильный пункт переливания. Сотрудники Сбера регулярно принимают участие в пополнении столичного банка крови. Только в Московском банке трудятся 242 донора, которые сдавали кровь не менее 10 раз, и один Почетный донор Российской Федерации». На сегодняшний день более 80% сотрудников Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Коллектив Московского банка вакцинирован уже на 86%. Цель – вакцинация всей команды Сбера, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Ольга Майорова, главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова: «Донорские акции в Сбере всегда собирают большое количество доноров. Сотрудники Центра крови благодарны кадровым донорам и тем, кто впервые принял участие. Совершенствование оказания медицинской помощи в лечебных организациях Москвы невозможно без применения компонентов донорской крови, для которых нет искусственных заменителей. Увеличение продолжительности жизни москвичей непосредственно связано с донорской активностью. С одной стороны, участие в донорстве стимулирует к поддержанию здорового образа жизни, а с другой - делает возможным использование медицинских технологий, которые ещё несколько лет назад казались областью фантастики. Поддержание неснижаемого запаса компонентов донорской крови - основа своевременного лечения тяжелых заболеваний. Особую благодарность хотелось бы выразить донорам плазмы, содержащей антитела к коронавирусу. Используя защитные свойства плазмы, врачам удаётся спасти жизнь пациентам в ковидных стационарах, возвращая их к любимым и дорогим людям. Надеюсь, что надёжное партнерство со Сбером в области донорства будет продолжаться на благо жителям Москвы». Ежегодно Службой крови Департамента здравоохранения Москвы заготавливается свыше 160 тысяч литров цельной крови, ежедневно в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови. В Службу крови ДЗМ входят два подразделения Центра крови им. О.К. Гаврилова и 13 отделений переливания крови при многопрофильных медицинских организациях. # # # Андрей Галиакберов пресс-служба Московского банка тел.: +7 (499) 500-00-05 (доб. 471-479) Galiakberov.A.A@sberbank.ru ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.