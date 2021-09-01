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Украина и США представили общее заявление против «Северного потока-2»

Lenta.ru
1 час назад

Украина и США снова выступили против строительства «Северного потока-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Такое общее заявление страны сделали после встречи лидеров государств Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Украина и США представили заявление против «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

Страны представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, в котором отмечается, что государства продолжают выступать против «Северного потока-2». США планируют применять предусмотренные законодательством и энергетической дипломатией меры, среди которых назначение старшего советника по вопросам энергетической безопасности.

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Предполагается, что действия США помогут сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украины «в этот переходный энергетический период». По мнению Штатов, недопустимо использовать энергетику как геополитическое оружие.

«Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, сообщается, что Украина и США «способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».

Рынки,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Правительство Украины,РИА Новости,
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