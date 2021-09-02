Сбер представил аналитический инструмент для развития торговых сетей

Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка, представил на Восточном Экономическом Форуме новый аналитический продукт для корпоративных клиентов — панель «Покупатель» для торговых сетей, производителей и поставщиков FMCG-товаров.

Ежемесячно обновляемая интерактивная панель с глубоким охватом данных поможет директорам, маркетологам и аналитикам видеть реальную картину рынка и своё положение на нём в сравнении с топ-10 сетями региона; оценивать профиль покупателя, его траты, лояльность и отток клиентов; определять приоритеты развития торговой сети.

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Сервис анализирует:

— рынок — оценка населённых пунктов для открытия торговой точки по параметрам (оборот FMCG за два года, благосостояние населения с разделением по полу, возрасту, категориям трат, сезонность трат и трендов);

— покупателей — детальный социально-демографический портрет новых, лояльных, интересующихся и ушедших клиентов.

Панель «Покупатель» даёт актуальную информацию о состоянии торговой сети. Заказчик получает данные об оттоке клиентов, их лояльности, своём положении на рынке в сравнении с отраслью и потенциале территории для открытия новых точек. Для принятия верного управленческого решения в текущих рыночных условиях торговым сетям необходимо знать профиль своего клиента. Аналитика на основе реальных трат позволяет бизнесу выявлять точки роста для развития сетей, привлечения и удержания покупателей, совершенствовать стратегию развития и сразу же отслеживать эффективность принимаемых мер.

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Преимущества продукта:

— достоверность — анализ большого массива обезличенных данных на основе фактического финансового поведения покупателей;

— широкий охват — анализ структуры покупательского потока для любого региона России с детализацией до населённого пункта (для торговой сети — до торговой точки за последние два года);

— разносторонняя оценка — анализ как потока и профиля покупателя, так и потенциала территории в привязке к ключевым показателям (трафик, средний чек, объем рынка);

— удобство — удалённое подключение к интерактивной ежемесячно обновляемой панели из любой точки страны.

Ознакомиться с панелью «Покупатель» можно в деморежиме. Панель разработана сервисом СберАналитика.