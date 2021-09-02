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Сбер поддерживает идею отмены НДС на золото

Газета.Ru
1 час назад

НДС на золото должен быть отменен, потому как этот налог сильно ограничивает возможности приобретения и торговли этим драгоценным металлом физическим лицам.

Сбер поддерживает идею отмены НДС на золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление в ходе сессии "Вечные ценности: перспективы золота и драгметаллов" на проходящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сделал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

"Очевидно, что наличие НДС крайне ограничивает возможности приобретения золота и торговли им физическими лицами. Мы всячески приветствуем концепцию по отмене НДС на золото, потому что в такой золотодобывающей стране, как Россия, люди должны, как мне кажется, защищать свои инвестиции золотом, а не криптовалютами, как некоторые делают это сейчас", - сказал Попов.

Заместитель председателя правления Сбера также рассказал о новых инструментах, которые банк подготовил для более удобного вывода сырьевых компаний на биржу.

"Очевидно, что у металлов есть хороший потенциал на биржах. Наш банк подготовил новый набор инструментов, который позволит компаниям еще быстрее выходить на биржу – мы создали свою компанию SPAC (тип компании, созданной специально для слияния с частной компанией, планирующей выйти на биржу, минуя классическое IPO – прим.ред.), которая в октябре будет зарегистрирована на Лондонской бирже. Нам кажется, что спрос на сырьевые компании сейчас хороший, у компаний хорошая экономика, и это может являться хорошим стимулом для размещения на бирже. Соответственно, мы будем рады обсуждению подобных перспектив с потенциальными компаниями", - передает слова топ-менеджер Сбера корреспондент "Газеты.Ru".

ВЭФ-2021 проводится во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года. Главная тема форума — "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".

Рынки,ВЭФ-2021,Анатолий Попов,Сбербанк России,Газета.Ru,
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