Сбер поддерживает идею отмены НДС на золото

"Очевидно, что у металлов есть хороший потенциал на биржах. Наш банк подготовил новый набор инструментов, который позволит компаниям еще быстрее выходить на биржу – мы создали свою компанию SPAC (тип компании, созданной специально для слияния с частной компанией, планирующей выйти на биржу, минуя классическое IPO – прим.ред.), которая в октябре будет зарегистрирована на Лондонской бирже. Нам кажется, что спрос на сырьевые компании сейчас хороший, у компаний хорошая экономика, и это может являться хорошим стимулом для размещения на бирже. Соответственно, мы будем рады обсуждению подобных перспектив с потенциальными компаниями", - передает слова топ-менеджер Сбера корреспондент "Газеты.Ru".