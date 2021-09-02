«Сбер» вложит в филиал в Дели $30 млн

Сбербанк намерен вложить в своё отделение в Дели около $30 млн. По словам старшего вице-президента банка Владимира Ситнова, этот филиал успешно работает уже больше 10 лет, через него проходит порядка 30% платежей между Россией и Индией. «Сбер» инвестирует средства в его дальнейшее развитие. Деньги «будут вложены, по сути дела, в экономику предприятий наших индийских партнёров», — заявил Ситнов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021). По словам вице-президента Сбербанка, в кредитной организации очень позитивно смотрят на бизнес в Индии, сообщила «Газета.Ru». «Дополнительно мы подали в регуляторные органы заявление об открытии филиала в Мумбаи, что мы, надеюсь, сделаем в следующем году», — заявил Ситнов во время бизнес-диалога «Россия — Индия». Он отметил, что решение о докапитализации филиала в Дели приняли с учётом намерений властей двух стран кратно увеличить товарооборот между Россией и Индией. «Сбербанк ведёт ESG-повестку, всем известную и заметную на российском рынке. Мы оперируем инструментами облигационных зелёных заимствований и работаем с ними, мы являемся оператором рынка и реализуем международные системы так называемых зелёных сертификатов, удостоверяющих происхождение энергии из альтернативных источников — ветра и солнца», — отметил Ситнов. Всё это банк готов продвигать на индийском рынке. ESG (сокращение от англ. environmental, social, governance) — политика по созданию условий для решения социальных проблем граждан и общества, среди ключевых элементов которой окружающая среда, социальные обязательства и управление. ВЭФ-2021 проходит с 2 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Мероприятие с участием инвесторов, политиков, общественников, чиновников и журналистов организуют ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества. Фото: Виктор Берёзкин, Росконгресс