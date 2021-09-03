Чубайс рассказал о провале российской угольной стратегии

Россия не сможет реализовать стратегию развития угольной промышленности, поскольку в её основе — рост экспорта угля в Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом в Китай. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он отметил, что Китай намерен остановить рост потребления угля, а в будущем снизить его. Стратегия неработоспособна в данных условиях. Об этом Чубайс заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021), выступая на сессии «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», сообщил РБК. «Китай — крупнейший рынок угля, необъятный, гигантский, сооружаются новые угольные станции — давайте экспортировать туда, писали мы в стратегии, утверждённой год назад», — отметил спецпредставитель президента. Он напомнил, что 22 апреля 2021 года глава КНР Си Цзиньпин на глобальном саммите заявил, что Китай берёт под жесточайший контроль любой прирост объёма потребления угля, а с 2025 года начинает сокращение использования этого ископаемого топлива. По словам спецпредставителя президента, российская стратегия «провалилась, она неработоспособна, она не может быть реализована в этой ситуации». Россия не может повлиять на политику КНР и её климатическую повестку. «Или чем дальше — тем больше закрывать глаза, продолжая на всей скорости двигаться в сторону бетонной стены», — подчеркнул чиновник. Российская программа развития угольной промышленности действует с июня 2020 года. Она рассчитана до 2035 года. Согласно документу, Россия может увеличить добычу угля до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т — по оптимистичному. Стратегия предполагает рост экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Дальнего Востока, южного и северо-западного направлений, а также Арктического бассейна. Ранее «Секрет» писал , что Чубайс заявил о смене мировых элит из-за технической революции, в ближайшее десятилетие. По его словам, российскую экономику ожидает «уникальный» удар, однако открываются и новые возможности. Фото: Pixabay, Pixabay License