Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»

Сбер Управление Активами приступил к управлению средствами фонда целевого капитала, созданного для поддержки проектов помощи фонда «Подари жизнь». Этот эндаумент стал пятнадцатым фондом целевого капитала, с которым сотрудничает Сбер Управление Активами.

Благотворительный фонд «Подари жизнь» был учреждён в ноябре 2006 года актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой для помощи детям и молодым взрослым с онкологическими, гематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями. Все программы фонда направлены прежде всего на защиту интересов ребёнка и его права на получение своевременной помощи. Программы финансируются только за счёт частных пожертвований и помощи бизнеса, не за счёт государственных грантов и субсидий. Доход от эндаумента должен стать для фонда дополнительным источником финансирования, что позволит увеличить объём оказываемой помощи. За всё время работы фонда помощь уже получили более 66 тысяч детей по всей России.

Видео дня

Фонды целевого капитала — важный элемент для системного развития благотворительных, академических и других общественно важных институтов. Мы видим в этом направлении не только бизнес-составляющую, но и социальную функцию, которую могут и должны играть управляющие в рамках развития принципов ESG в России. Мы являемся одними из лидеров в сфере оказания услуг по управлению средствами эндаументов: объём средств под управлением таких клиентов превышает 5,5 млрд рублей. Наша команда накопила огромный и разносторонний опыт работы с институциональными клиентами, поэтому обладает всеми необходимым компетенциями, чтобы выстроить работу по долгосрочной поддержке социальных проектов.

Генеральный директор Сбер Управление Активами

Сбер Управление Активами — крупнейшая (более 1,3 трлн рублей активов под управлением[1]), одна из старейших и наиболее успешных[2] управляющих компаний в России. Инвестиционная команда компании обладает огромным опытом и экспертизой управления средствами институциональных клиентов. Сбер Управление Активами неизменно поддерживает наивысшие рейтинги надёжности от «Эксперт РА» (А++) и НРА (ААА). Обладает широким профилем институциональных клиентов — НПФ, страховые компании, компенсационные и эндаумент-фонды. Сбер Управление Активами управляет средствами 32 институциональных клиентов, среди которых Пенсионный фонд России, НПФ «Открытие», НПФ «Сургутнефтегаз», НПФ «Ренессанс пенсии», Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и другие.

[1] Объём активов под управлением компаний бизнеса Сбер Управление Активами по данным «Эксперт РА» на 30.06.2021.