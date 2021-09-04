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Список самых востребованных профессий в России расширили

Ювелина Бернст
45 минут назад

Правительство России расширило список профессий и специальностей, наиболее востребованных в экономике страны. Обновленный перечень опубликован на сайте кабмина.

Список самых востребованных профессий в России расширили
Фото: ТАССТАСС

В новый список вошли 55 специальностей и 35 профессий, в частности, из области медицины, социальной сферы, сельского хозяйства, строительства, туризма, сферы обслуживания, логистики и робототехники.

Туда были добавлены такие специальности, как «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Гостиничное дело» и «Аддитивные технологии».

Среди новых профессий: «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Графический дизайнер» и «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».

В кабмине напомнили, что студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из вышеуказанного списка могут претендовать на стипендии Правительства.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков ранее назвал профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшем будущем. Самой динамично развивающейся отраслью он назвал IT-индустрию. Помимо этого растет спрос на специалистов в сфере гостеприимства и в сфере услуг, а также в области социальных услуг, в частности, в сфере ухода за пожилыми людьми и дополнительных сервисов в сфере здравоохранения, сказал Котяков.

Рынки,Антон Котяков,Правительство РФ,
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