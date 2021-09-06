Сбер впервые разместил дисконтные бескупонные облигации

Интерес к фондовому рынку в России растёт, и Сбер стремится предоставить клиентам как можно больше возможностей для надежных инвестиций на российском рынке. Крупные российские эмитенты редко выпускают бескупонные облигации, и тем они интереснее для инвесторов, в том числе и розничных. Дисконтные бескупонные облигации Сбера являются низкорисковыми. Они относятся к старшему долгу эмитента, имеют рейтинг ААА, присвоенный АКРА[1], и подходят для консервативных инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях. Структура дисконтных облигаций понятна даже тем, кто не имеет большого опыта в инвестициях, при этом купить их могут в том числе и неквалифицированные инвесторы[2]. При владении облигацией более 3 лет инвестор в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, может получить инвестиционный налоговый вычет на доход до 3 миллионов рублей в год.