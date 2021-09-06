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Сбер впервые разместил дисконтные бескупонные облигации

SberPress
37 минут назад

Сбер впервые выпустил дисконтные бескупонные облигации — долговой инструмент, который не подразумевает купонных выплат. Размещение состоялось 3 сентября 2021 года. Выпуск будет находиться в обращении 3,5 года, а погашение состоится 28 февраля 2025 года, при этом возможно досрочное погашение. Номинал одной облигации равен 1000 рублей.

Интерес к фондовому рынку в России растёт, и Сбер стремится предоставить клиентам как можно больше возможностей для надежных инвестиций на российском рынке. Крупные российские эмитенты редко выпускают бескупонные облигации, и тем они интереснее для инвесторов, в том числе и розничных. Дисконтные бескупонные облигации Сбера являются низкорисковыми. Они относятся к старшему долгу эмитента, имеют рейтинг ААА, присвоенный АКРА[1], и подходят для консервативных инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях. Структура дисконтных облигаций понятна даже тем, кто не имеет большого опыта в инвестициях, при этом купить их могут в том числе и неквалифицированные инвесторы[2]. При владении облигацией более 3 лет инвестор в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, может получить инвестиционный налоговый вычет на доход до 3 миллионов рублей в год.

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Александр Зозуля

Старший управляющий директор Департамента глобальных рынков

Дисконтные облигации, как правило, торгуются ниже цены номинала, при погашении владельцу облигации выплачивается цена номинала в полном размере. Эта разница формирует доход инвестора. При этом облигацию не обязательно держать до погашения, при желании её можно продать на рынке и раньше этой даты при условии наличия спроса, однако при этом доходность инвестора может быть меньше ожидаемой.

Клиенты Сбера могут приобрести данный выпуск дисконтных бескупонных облигаций на брокерский счет.

[1] Рейтинговое агентство АКРА: https://www.acra-ratings.ru/.

[2] Если облигации соответствуют уровням рейтинга, установленным Банком России (статья 8 п.б) 192-ФЗ): кредитный рейтинг облигаций либо эмитента облигаций или лица, предоставившего обеспечение по облигациям, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России (https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2021-07-23_3/).

Рынки,Центральный банк России,
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