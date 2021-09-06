Количество брокерских счетов на Мосбирже с начала 2021 года выросло на 55%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 55% и по итогам августа достигло 22,5 млн. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Общее число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, в августе увеличилось на 603,6 тыс., до 13,8 млн человек. Число активных клиентов на Московской бирже достигло в августе рекордного уровня: сделки совершали более 2,1 млн человек.

Видео дня

Вложения в инструменты

Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на Московской бирже 28 млрд рублей, в облигации - 83,3 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) - 13,8 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 76,4% - приходилась на корпоративные облигации, 21,6% - на государственные облигации, 2% - на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в августе составила 38,8%, облигациями - 11%, на срочном рынке - 42%, на спот-рынке валюты - 11,8%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 244,7 млрд рублей (3,3 млрд долларов). Инвесторам доступны 103 биржевых фонда, среди них 81 БПИФ и 22 ETF.

По итогам августа количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,3 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,1 трлн рублей, в структуре оборота 84% приходится на сделки с акциями, 8,3% - с облигациями, 7,5% - с биржевыми фондами. Регионами - лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (475,2 тыс.), Московская область (266,3 тыс.) и Санкт-Петербург (202,6 тыс.).