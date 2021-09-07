Сбериндекс: Выплата пенсионерам простимулировала потребительский спрос

В период с 30 августа по 5 сентября 2021 г. прирост расходов домохозяйств на товары и услуги вырос до +18,8% г/г. (против +12,8% г/г. неделей ранее). Аналитики СберИндекса связывают всплеск трат с единовременной выплатой пенсионерам. Вклад данного фактора в прирост составляет более 5 п.п. Основным направлением расходования средств остаётся непродовольственная розница (+25,5% г/г).

Отметим, что Сбер обеспечил зачисление единовременной выплаты всем своим клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ. В практике банка эта выплата стала одной из рекордных: и по общей сумме, и по числу получателей, и по срокам её осуществления. В дополнение к мерам государственной поддержки Сбер подготовил для получателей выплат подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы.

За полный август, по данным СберИндекса, прирост спроса домохозяйств составляет +15,7% г/г.

Оценка расходов на товары и услуги за август по методологии, синхронизированной с Росстатом, составляет 4,465 трлн руб. (+14,1% г/г),

из них:

продовольствие — 1,521 трлн руб. (+9,2% г/г);

непрод. товары — 1,866 трлн руб. (+16,0% г/г);

общепит — 179,9 млрд руб. (+37,0% г/г);

платные услуги — 898,7 млрд руб. (+15,1% г/г).

Индекс потребительской активности остаётся высоким. По итогам недели он преодолел порог в 80 пунктов.

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