Биткоин резко подешевел

Впервые с середины августа он опустился ниже 43 тысяч долларов. Капитализация первой криптовалюты снизилась до 897 млрд долларов.

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По данным CoinGecko, сегодня утром курс биткоина обновил максимум с середины мая, достигнув отметки в 52,9 тыс. долларов. Цена актива выросла после того, как в Сальвадоре вступил в силу закон о легализации биткоина в качестве платёжного средства, а власти страны сообщили о покупке 400 биткоинов.