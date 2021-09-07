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Биткоин резко подешевел на 8,5 тысячи долларов

Говорит Москва
1 час назад

Впервые с середины августа он опустился ниже 43 тысяч долларов. Капитализация первой криптовалюты снизилась до 897 млрд долларов.

Биткоин резко подешевел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным CoinGecko, сегодня утром курс биткоина обновил максимум с середины мая, достигнув отметки в 52,9 тыс. долларов. Цена актива выросла после того, как в Сальвадоре вступил в силу закон о легализации биткоина в качестве платёжного средства, а власти страны сообщили о покупке 400 биткоинов.

С сегодняшнего дня цены в стране могут устанавливаться в биткоинах, кроме того, в криптовалюте можно уплачивать налоги, пишет РБК. Обмен биткоинов не облагается налогом на прирост капитала.

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