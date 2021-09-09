Япония сделает мобильную связь безопасной для планеты

Япония стремится сделать свою телекоммуникационную отрасль безопасной для планеты за счет водорода. В этом ей поможет небольшая израильская компания GenCel, сообщает Reuters

Фото: Yuka Obayashi / File Photo / Reuters Yuka Obayashi / File Photo / Reuters

Израильская компания GenCel договорилась с крупнейшим в Японии оператором связи о тестировании инновационного блока топливных элементов G5. Создание водородной инфраструктуры для работы телекоммуникаций крайне дорого: топливо трудно хранить, а возможности для его транспортировки на большие расстояния практически отсутствуют. Стоимость водорода также высока: он примерно в 10 раз дороже дизельного топлива. По словам генерального директора компании Рами Решефа, технология G5 позволит сделать потребления водорода более дешевым: один киловатт будет стоить 0,83 доллара (стоимость одного киловатта дизеля равна 1,22 доллара).

Однако не все компании стремятся перевести работу своих телекоммуникационных сетей на водород. Hitachi не готова использовать топливные элементы в качестве резервных источников питания для своих дата-центров. По словам представителя компании, обеспечить надежное хранение водорода слишком трудно.

На телекоммуникационные активы японского холдинга Softbank приходится 700 тысяч вредных выбросов, половину которых выделяют базовые станции. Предприятие не использует и даже не тестирует работу водородных топливных элементов. Кроме того, Softbank, а также две другие телекоммуникационные компании в Японии KDDI и NTT DoCoMo, строят около 70 тысяч новых станций для обработки постоянно растущих объемов данных, невзирая на экологические проблемы и призывы ООН.