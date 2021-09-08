Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Инвестбанки предупредили о возможном обвале рынков

Инвест-Форсайт
1 час назад

Инвестбанки Morgan Stanley, Citigroup и Credit Suisse предупреждают инвесторов о возможном падении акций на американском и других рынках, сообщает Bloomberg.

Инвестбанки предупредили о возможном обвале рынков
Фото: ReutersReuters

Аналитики Morgan Stanley считают, что существует риск обвала рынков в октябре. Это обусловлено ростом числа случаев дельта-коронавируса, повышенными инфляционными ожиданиями и низкой урожайностью в США. Кроме того, осенний период исторически характеризуется «плохой сезонностью», написали эксперты.

Специалисты Citigroup предупреждает, что любая незначительная коррекция рынка может вырасти как снежный ком. Credit Suisse в свою очередь заявил, что видит некоторую слабость акций США из-за их переоцененности.

В этом году американский индекс S&P 500 обогнал другие мировые индексы и установил новые рекорды. Это произошло несмотря на то, что коронавирус снова распространяется во многих частях мира, а Федеральная резервная система США готова начать сокращать стимулирующие меры.

Рынки,Морган Стэнли Банк,ФРС,Bloomberg,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители