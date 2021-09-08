Инвестбанки предупредили о возможном обвале рынков

Инвестбанки Morgan Stanley, Citigroup и Credit Suisse предупреждают инвесторов о возможном падении акций на американском и других рынках, сообщает Bloomberg.

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Аналитики Morgan Stanley считают, что существует риск обвала рынков в октябре. Это обусловлено ростом числа случаев дельта-коронавируса, повышенными инфляционными ожиданиями и низкой урожайностью в США. Кроме того, осенний период исторически характеризуется «плохой сезонностью», написали эксперты.

Специалисты Citigroup предупреждает, что любая незначительная коррекция рынка может вырасти как снежный ком. Credit Suisse в свою очередь заявил, что видит некоторую слабость акций США из-за их переоцененности.