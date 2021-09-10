ЦБ снова повысил ключевую ставку: как это повлияет на российскую экономику?

Банк России повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75%. Большинство аналитиков ждали повышения на 0,5%, и лишь некоторые допускали шаг в 25 пунктов.

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В июле ЦБ уже повышал ставку на один процентный пункт, и это был рекордный рост за семь лет. Одной из главных причин повышения ставки называют разгон инфляции. В прошлом месяце рост потребительских цен составил почти 6,7% в годовом выражении, следует из материалов Росстата. Это максимум с 2016 года. Сейчас ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции на 0,04%.

Как решение Центробанка повлияет на российскую экономику? Business FM обсудила этот вопрос с главным экономистом Альфа-банка Наталией Орловой.

— Релиз ЦБ предполагает, что Центральный банк может продолжить некоторое повышение процентной ставки. В целом такие действия поддерживают привлекательность российской валюты, но, поскольку движение ставки не очень значительное и рынок его ждал, я не могу сказать, что это какой-то важный фактор и меняет траекторию рубля.

— Теперь ждем дальнейшего повышения ставок по кредитам и депозитам?

— В банковском секторе повышение на процентный пункт, которое было проведено ЦБ в июле, наверное, оказало самый значимый эффект на динамику кредитных и депозитных ставок. И сейчас, скорее всего, просто будет происходить небольшая донастройка рынка, но, в моем понимании, в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать, что банки будут масштабно повышать процентные ставки.

— Почему вообще годовая инфляция разогналась до уровня выше 6,5% и чего ждать к концу года?

— По нашим оценкам, значительный вклад в ускорение цен в этом году внесли глобальные факторы: это и повышение цен на сырье, и глобальная продовольственная инфляция, рост стоимости транспортировки на мировых рынках. По оценкам, вес этих глобальных вкладов составляет от 50% до 70% в зависимости от сегмента экономики, то есть в продовольственном сегменте это скорее 70%, в непродовольственном скорее 50%.

— Банк России говорит, что российская экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста и уже достигла допандемийного уровня. Вы согласны с этими заявлениями?

— Это совпадает с теми данными, оценкой и диагностикой, которые можно сделать на базе данных Росстата. У нас действительно был очень быстрый рост во втором квартале, основанный на эффекте слабой базы, поскольку второй квартал 2020 года был в замороженном состоянии. И действительно, по итогам июля мы видим, что происходит нормализация темпов роста. И по экономике общие темпы роста средние, вернулись к уровню 5%, период очень быстрого восстановительного роста позади, а сейчас мы просто будем расти в рамках нормальной траектории. Я жду ключевую ставку на уровне 7% на конец года, и то, что Центральный банк собирается смотреть на возможность дальнейшего повышения, означает, что еще одно повышение на 25 базисных пунктов до конца года может состояться, но более значимое повышение ключевой ставки, возможно, уже не потребуется.

На пресс-конференцию по ключевой ставке председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пришла с брошью в виде хищной кошки:

Баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных, заявили в Банке России. Российские цены продолжат расти под влиянием мировых рынков.