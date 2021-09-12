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Финансист назвал самые рискованные продукты для инвестирования

Российская Газетаиещё 2
14 минут назад

С особой осторожностью стоит относиться к высокодоходным облигациям, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

Названы самые рискованные продукты для инвестирования
Фото: ТАССТАСС

Как отметил эксперт, нередко физические лица при покупке таких облигаций руководствуются эмоциями, а не анализом. При этом на рынке возможны сильные перекосы.

"В последнее время было много информации о фальсификации отчетностей в мелких и средних компаниях Китая, поэтому их реальную устойчивость сложно определить", - объясняет финансист.

Акции стартапов могут быть хорошим вложением, но они подходят только профессионалам. Также стоит быть осторожнее с "акциями роста". Как пояснил Верников в беседе с агентством "Прайм", такие акции могут сильно потерять при ужесточении денежной политики.

Ранее российский экономист призвал отказаться от инвестирования в финансовые пирамиды, поскольку это неизбежно обернется потерей средств.

Рынки,Андрей Верников,
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