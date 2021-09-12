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Белоруссия решила закупить у России вооружение более чем на $1 млрд

Секрет Фирмы
46 минут назад

Белоруссия согласовала с Россией перечень вооружения, которое будет поставлено Минску до 2025 года. Его стоимость составляет более $1 млрд, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он добавил, что на переговорах в Кремле обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным поставки в республику зенитных ракетных комплексов С-400.

Белоруссия закупит у РФ вооружение на $1 млрд
Фото: ТАССТАСС

Слова Александра Лукашенко, сказанные журналистам на российско-белорусских военных учениях «Запад-2021», передало агентство «Белта». На недавней встрече в Кремле с Владимиром Путиным обсуждалось много вопросов обороны и безопасности, добавил глава государства.

«Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», — сказал белорусский лидер.

В августа глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил, что Россия может поставить Белоруссии зенитные ракетные системы С-400 для укрепления противовоздушной обороны Союзного государства.

Меркель обвинила Белоруссию в «гибридных атаках»

10 сентября в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи удалось согласовать 28 программ экономической интеграции. Среди договорённостей — объединение систем платёжных карт, отмена роуминга на территории Союзного государства, создание общих рынков электричества, нефти, газа и др.

Кроме того, по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что объём кредитов, которые Москва предоставит Минску с сентября 2021 года до конца 2022-го, составит около $630–640 млн. Незадолго до встречи глав государств стало известно, что Белоруссия хочет занять у России ещё $3 млрд.

Рынки,Денис Мантуров,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Минпромторг,
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