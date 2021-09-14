Рубль вошел в список популярных мировых валют

Впервые с 2016 года российский рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию системы межбанковских переводов SWIFT.

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Рубль занял 20-е место с долей в международных расчетах в 0,18%. В лидирующей позиции находится американский доллар (39,38%), за ним следует евро (38,43%), на третьем месте — британский фунт стерлингов (5,99%).

В пятерку также вошли восточные валюты: японская йена и китайский юань. Попаданию рубля в этот ТОП способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов с торговыми партнерами, полагает специалист "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Также на фоне отказа многих государства от американской валюты ее процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей. Это дает дорогу национальным валютам.