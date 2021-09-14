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Греф: "Сбер" пока не будет повышать ставки по ипотеке, может повысить ставки по вкладам

ТАССиещё 3
1 час назад

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Сбер" пока не будет повышать ставки по ипотеке и до конца 2021 года может повысить ставки по вкладам, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге во вторник.

"Пока, несмотря на рост ставок на рынке, мы не меняли ставки по ипотеке. Мы видим, несмотря на отмену госпрограммы, что восстанавливаются объемы выдачи ипотеки", - отметил он.

При этом Греф сообщил, что не исключает корректировки ставок по сберегательным продуктам. "Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции, и до конца года будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - заявил глава банка.

Греф также сообщил, что тема покупки новых активов на сегодня не актуальна для "Сбера".

Рынки,Герман Греф,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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