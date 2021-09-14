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«Северный поток-2» назвали подспорьем для низких цен на газ

Lenta.ru
1 час назад

Глава направления сырьевой стратегии инвестбанка ING Уоррен Паттерсон в интервью РИА Новости назвал российский экспортный газопровод «Северный поток-2», строительство которого было завершено в середине сентября, подспорьем для снижения цен на газ в Европе.

«Северный поток-2» назвали подспорьем для низких цен на газ
Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, если мы увидим быстрый запуск "Северного потока-2", это поможет улучшить картину поставок. Во-вторых, текущий уровень цен в Европе выше спотовых [текущих] цен на СПГ в Азии», — отметил аналитик.

По его словам, в нынешнем году цены на европейских хабах, скорее всего, будут оставаться высокими — из-за низкого уровня запасов в европейских хранилищах и повышенного спроса на топливо в связи со скорым началом отопительного сезона.

С начала августа цены на газ в Европе, включая ключевой хаб — нидерландский TTF, остаются на повышенном уровне, во многом из-за снижения объема поставок вследствие аварии на заводе дочерней структуры «Газпрома» в Новом Уренгое.

14 сентября стоимость фьючерса с поставкой в октябре достигла 800 долларов за тысячу кубометров (66 евро за один мегаватт-час).

Рынки,Газпром,РИА Новости,
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