«Северный поток-2» назвали подспорьем для низких цен на газ

Глава направления сырьевой стратегии инвестбанка ING Уоррен Паттерсон в интервью РИА Новости назвал российский экспортный газопровод «Северный поток-2», строительство которого было завершено в середине сентября, подспорьем для снижения цен на газ в Европе.

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«Во-первых, если мы увидим быстрый запуск "Северного потока-2", это поможет улучшить картину поставок. Во-вторых, текущий уровень цен в Европе выше спотовых [текущих] цен на СПГ в Азии», — отметил аналитик.

По его словам, в нынешнем году цены на европейских хабах, скорее всего, будут оставаться высокими — из-за низкого уровня запасов в европейских хранилищах и повышенного спроса на топливо в связи со скорым началом отопительного сезона.

С начала августа цены на газ в Европе, включая ключевой хаб — нидерландский TTF, остаются на повышенном уровне, во многом из-за снижения объема поставок вследствие аварии на заводе дочерней структуры «Газпрома» в Новом Уренгое.