Россия резко увеличила добычу нефти

В первые недели сентября добыча нефти и конденсата в России резко выросла, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). В среднем в стране добывали 10,7 млн баррелей нефти в сутки. По итогам месяца рост может стать для России самым мощным за год, отметило Bloomberg. На показатели повлияли восстановление работы на пострадавшем от пожара заводе и наращивание добычи в рамках сделки ОПЕК+.

С 1 по 13 сентября Россия перекачивала в среднем 1,456 млн т нефти в сутки. Показатель превысил августовский на 2,4%. Если такие темпы добычи сохранятся на протяжении всего сентября, рост по итогам месяца может стать для России самым весомым за год, уточнило агентство Bloomberg.

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Рост обусловлен тем, что ключевые производители страны наращивали объёмы добычи в соответствии с соглашением ОПЕК+. Также компания «Газпром» после пожара запустила работу завода в Новом Уренгое.

Организация стран — экспортёров нефти и её союзники договорились увеличить свою добычу с августа 2021 в ответ на растущий мировой спрос на энергию, пока не исчерпается принятое ранее ограничение на 5,8 млн баррелей в сутки. Хотя альянс стремится ежемесячно добавлять на рынок 400 000 баррелей в день, появились опасения, что некоторые члены группы достичь своих целей не смогут. Доля России в увеличении в настоящее время составила около 100 000 баррелей в день.

В начале августа завод «Газпрома» недалеко от Нового Уренгоя пострадал от пожара, что вынудило производителя ограничить добычу природного газа и конденсата в регионе. Агентство уточнило, что по состоянию на 14 сентября поставки газа компании в Европу по трубопроводу «Ямал» увеличились до максимального уровня с конца июля. Однако в пресс-службе «Газпрома» не ответили на просьбу Bloomberg прокомментировать восстановление производства и темпы ремонта на пострадавшем от пожара заводе.