Цены на газ в Европе рекордно взлетели

Стоимость газа на европейском фьючерсном рынке третий день подряд бьёт рекорды и уже превысила $900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. Аналитики считают, что цена на голубое топливо растёт ударными темпами из-за погоды, начала отопительного сезона, низкого уровня заполненности региональных хранилищ и неопределённости с пуском газопровода "Северный поток — 2".

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По данным торгов ICE Futures, с начала торгового дня 15 сентября стоимость газа взлетела уже на 12%. Как подсчитало РИА «Новости», с начала недели цены выросли на 22%, а с начала месяца подскочила почти в 1,5 раза.

Ещё утром 15 сентября октябрьские фьючерсы на газ пробили отметку в $840 за 1000 кубометров. Стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах достигла $842,5. Эксперты уверены, что при некоторых условиях оптовые цены могут достичь и $1000.

Главной причиной роста стоимости называют невысокие запасы в подземных газохранилищах Европы, которые сейчас заполнены немногим более чем на 70%.