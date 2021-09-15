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Цена на газ в Европе впервые превысила $900

Секрет Фирмы
22 минуты назад

Стоимость газа на европейском фьючерсном рынке третий день подряд бьёт рекорды и уже превысила $900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. Аналитики считают, что цена на голубое топливо растёт ударными темпами из-за погоды, начала отопительного сезона, низкого уровня заполненности региональных хранилищ и неопределённости с пуском газопровода "Северный поток — 2".

Цены на газ в Европе рекордно взлетели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным торгов ICE Futures, с начала торгового дня 15 сентября стоимость газа взлетела уже на 12%. Как подсчитало РИА «Новости», с начала недели цены выросли на 22%, а с начала месяца подскочила почти в 1,5 раза.

Ещё утром 15 сентября октябрьские фьючерсы на газ пробили отметку в $840 за 1000 кубометров. Стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах достигла $842,5. Эксперты уверены, что при некоторых условиях оптовые цены могут достичь и $1000.

Главной причиной роста стоимости называют невысокие запасы в подземных газохранилищах Европы, которые сейчас заполнены немногим более чем на 70%.

Паника на бирже: ценам на газ предсказали новый рекорд

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко пожаловался на высокую стоимость импортного газа. По его заверениям, Киеву приходится закупать голубое топливо ради энергобезопасности страны.

Рынки,Юрий Витренко,Нафтогаз,РИА Новости,
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