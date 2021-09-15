Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

Акции компании «Роснефть» обновили исторический максимум в среду, 15 сентября, достигнув отметки в 589,8 рубля за шутку. На 12:44 они торгуются по 578,85 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Рост акций компании произошел на фоне заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Минэнерго России представит доклад о возможности обеспечения экспорта газа «Роснефтью» через «Северный поток-2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о доступе «Роснефти» к экспорту газа ставился неоднократно, до сих пор решений не принималось. Согласно действующему законодательству, монополия на экспорт газа по трубопроводам принадлежит «Газпрому».