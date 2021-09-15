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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

Lenta.ru
1 час назад

Акции компании «Роснефть» обновили исторический максимум в среду, 15 сентября, достигнув отметки в 589,8 рубля за шутку. На 12:44 они торгуются по 578,85 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рост акций компании произошел на фоне заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Минэнерго России представит доклад о возможности обеспечения экспорта газа «Роснефтью» через «Северный поток-2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о доступе «Роснефти» к экспорту газа ставился неоднократно, до сих пор решений не принималось. Согласно действующему законодательству, монополия на экспорт газа по трубопроводам принадлежит «Газпрому».

В конце августа глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать газ через «Северный поток-2». В случае одобрения просьбы Сечина может решиться проблема «Газпрома», связанная с ограничениями, наложенными на компанию газовой директивой Евросоюза (ЕС), полагают эксперты. Согласно документу, одна компания не может владеть газопроводом и поставлять по нему газ в полном объеме. Таким образом, «Газпром» сможет использовать не более половины мощности «Северного потока-2». Ожидается, что допуск «Роснефти» к поставкам по газопроводу в Европу решит эту проблему.

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