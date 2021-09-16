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Талибы призвали международное сообщество разморозить финансовые активы Афганистана

ТАССиещё 2
2 часа назад

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает международное сообщество признать их временное правительство и разморозить финансовые активы Афганистана. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK, изложение которого приводится в четверг, заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

Талибы отказались бороться с отмыванием денег
Фото: ТАССТАСС

"Мы хотим построить хорошие отношения с международным сообществом посредством дипломатии. Все, что пойдет на пользу Афганистану, пойдет на пользу и международному сообществу, и стабильность Афганистана важна для всего мира", - приводит его слова телеканал. Отмечается, что Муджахид призвал международное сообщество признать правительство движения "Талибан" и разморозить заграничные финансовые активы Афганистана, особенно подчеркнув, что нынешнее правительство является лишь временным, а дискуссия о том, как сделать его более всесторонним и инклюзивным, продолжается.

Рынки,Забихулла Муджахид,Талибан,ИТАР-ТАСС,
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