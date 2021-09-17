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Курсы обмена валют в офисах СберБанка появились на картах 2ГИС

SberPressиещё 1
59 минут назад

На карты 2ГИС (компания входит в экосистему Сбера) добавлены актуальные курсы валют. Теперь пользователь может не только быстро найти ближайший офис СберБанка, но и сравнить курсы обмена валют в разных отделениях, чтобы выбрать самый выгодный. Курсы обновляются онлайн и меняются одновременно с изменениями курсов в отделениях.

Новая функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении 2ГИС во всех городах России, где присутствует сервис: на карты отмечены 4900 офисов СберБанка.

Чтобы увидеть курс, достаточно включить на картах слой «Курсы валют». Дополнительно в веб-версии сервиса на 2gis.ru пользователь может рассчитать точную сумму обмена по актуальному на момент расчета курсу с помощью встроенного калькулятора валют.

Обмен валюты перед путешествием часто оставляют на последний момент, однако деньги лучше всего менять в России, так как сложно заранее предположить, где можно будет поменять валюту за границей и какой при этом будет обменный курс. При этом валюта может потребоваться практически сразу по приезду, например, чтобы оплатить такси из аэропорта до места проживания. Теперь выбрать наилучший курс и построить маршрут до офиса банка стало ещё проще. Внедрить новую опцию помогла интеграция одного из самых популярных картографических сервисов в стране, 2ГИС, в экосистему Сбера. И в дальнейшем польза от этой синергии будет только нарастать, повышая функциональность и удобство 2ГИС для миллионов клиентов

Сергей Широков

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка

Рынки,Сергей Широков,Сбербанк России,
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