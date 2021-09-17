Курсы обмена валют в офисах СберБанка появились на картах 2ГИС

На карты 2ГИС (компания входит в экосистему Сбера) добавлены актуальные курсы валют. Теперь пользователь может не только быстро найти ближайший офис СберБанка , но и сравнить курсы обмена валют в разных отделениях, чтобы выбрать самый выгодный. Курсы обновляются онлайн и меняются одновременно с изменениями курсов в отделениях.

Обмен валюты перед путешествием часто оставляют на последний момент, однако деньги лучше всего менять в России, так как сложно заранее предположить, где можно будет поменять валюту за границей и какой при этом будет обменный курс. При этом валюта может потребоваться практически сразу по приезду, например, чтобы оплатить такси из аэропорта до места проживания. Теперь выбрать наилучший курс и построить маршрут до офиса банка стало ещё проще. Внедрить новую опцию помогла интеграция одного из самых популярных картографических сервисов в стране, 2ГИС, в экосистему Сбера. И в дальнейшем польза от этой синергии будет только нарастать, повышая функциональность и удобство 2ГИС для миллионов клиентов