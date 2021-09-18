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Bloomberg: цены на еду в Европе подскочат из-за газового кризиса

News.ruиещё 1
1 час назад

Рекордный рост цены на газ ударил по индустрии удобрений. Кризис поставил под угрозу снабжения европейских потребителей продуктами. Американское агентство Bloomberg предвещает серьёзное увеличение цен на продукты в ЕС из-за сокращения поставок продовольствия.

Энергетический кризис ударит по ценам на еду в Европе
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, производитель удобрений Yara International ASA (Норвегия) собирается сократить на 40% свои производственные мощности в Европе из-за рекордного роста цен на энергию. Компания производит около 30% мирового аммиака для удобрений, текстильной промышленности, косметики, автомобилестроения и здравоохранения. Её заводы находятся в семи странах, включая Германию и Великобританию.

В Европе появилась первая жертва газового кризиса

CF Industries, занимающаяся выпуском азотных удобрений, три дня назад сообщила о приостановке работы двух заводов в Великобритании. А крупнейший в мире химический концерн BASF SE (Германия) предупредил о негативных последствиях энергетического кризиса, но его предприятия пока работают.

В текущем году цены на газ в Европе подскочили более чем в три раза. В еврозоне всерьёз озабочены восстановлением экономики после пандемийного кризиса. Помимо этого в регионе есть проблемы с работой ветряных станций, а также была прекращена подача электричества из Франции.

«Газпром» поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, так в пресс-службе компании прокомментировали требование депутатов Европейского парламента провести расследование о деятельности компании. По словам представителей российского концерна, газовый гигант всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов.
Рынки,Европарламент,Газпром,ЕС,Bloomberg,
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