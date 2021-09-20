Все участники программы лояльности СберСпасибо — держатели дебетовых и кредитных карт Visa СберБанка, оплачивая покупки взглядом на кассах самообслуживания в сети супермаркетов «Перекрёсток», получат повышенные бонусы и шанс выиграть 100 000 бонусов. Совместная акция Сбера, «Перекрёстка» и Visa стартовала и продлится два месяца — до 17 ноября 2021 года включительно.

В период акции клиентам будут начисляться повышенные бонусы СберСпасибо: 2% — за первую покупку, 3% — за вторую, 5% — за третью. Помимо этого, каждый месяц акции одна из покупок станет счастливой: покупатель получит сразу 100 000 бонусов. В акции участвуют 197 супермаркетов «Перекрёсток» с биометрическим оборудованием в различных регионах страны.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо.