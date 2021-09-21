Назван плюс от коронавирусного кризиса для экономики России

По итогам 2020 года Россия, США, Британия и Бразилия условно выиграли от финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявили исследователи Международного валютного фонда (МВФ) и Университета Калифорнии. Аналитики вычислили, что в результате кризиса у этих стран выросла стоимость иностранных активов. Это объясняется переменами в курсах валют и сменой приоритетов инвесторов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Галина Хейл из Университета Калифорнии в Санта-Крузе и Лучиана Ювеналь из МВФ опубликовали статью «Внешние счета и кризис COVID-19». В ней исследователи оценили экономические итоги пандемии для ряда стран.

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Глобальный кризис привёл к изменениям стоимости активов и обязательств, отметили аналитики. Колеблются в цене даже резервные и «безопасные валюты» вроде швейцарского франка. Во время кризиса их курс меняется по отношению к мировой «пятёрке» (доллар, евро, фунт, иена, юань) и друг к другу, а колебания курсов влияют на размер внешнего долга, отметили эксперты. Также во время резких колебаний на рынках инвесторы стремятся перевести активы в стабильные ценные бумаги. «Бегство в качество» вызвано желанием минимизировать риски, сообщил «Коммерсантъ» . Точно свести баланс даже при нынешнем уровне развития статистики очень сложно, пишут Хейл и Ювеналь.

Также непросто рассчитать и общий результат прибылей и потерь. Но уже сейчас США, Россию, Великобританию, Бразилию, Аргентину и Гонконг можно считать условно выигравшими в суммарном приросте стоимости иностранных активов и обязательств в этом кризисе, говорят эксперты. А к числу «проигравших» можно отнести Турцию, Ирландию, Нидерланды и Швецию. Исследователей интересовали различия между началом кризиса и его ослаблением в конце года. Они оценили, как менялись результаты стран после вложения в доллар и обвала нацвалют. По словам Хейл и Ювеналь, характер посткризисного восстановления отличался от «стандартных» кризисов 1998 и 2008 годов.

Сперва США выступили в качестве «мирового страховщика», потеряв в совокупном балансе внешних обязательств и стоимости активов $200 млрд, а в конце года выиграли около $600 млрд. РФ осталась в условном плюсе примерно на $40 млрд благодаря приросту резервов ЦБ. В 2020 году потери развивающихся рынков от колебаний курсов валют оказались существенно меньше. Однако исследователи предупреждают, что часть потерь в балансе учесть пока невозможно. Подлинная картина будет видна спустя годы.