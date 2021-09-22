Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в среду выросла на 0,6% – до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

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Последний рекорд был зафиксирован 22 июля. Тогда стоимость бензина Аи-95 достигла 60,03 тыс. рублей за тонну. Цена бензина этой марки на бирже вновь начала расти с 15 сентября. С этого момента бензин Аи-95 подорожал на 3,2%, передает ТАСС.