Рублю предрекли падение на фоне решения ФРС США

Курс рубля может снизиться к доллару на открытии торгов в четверг из-за ужесточения риторики ФРС и расширения санкционной повестки, пишет «Прайм» со ссылкой инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
Агентство напомнило, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, но допустила ее повышение в 2022 году.
«ФРС несколько ужесточила риторику: повышение ставок может начаться уже в 2022 году, а не как ожидалось, в 2023 году. Кроме того, сокращение программы количественного смягчения состоится уже в этом году», - пояснил Суверов.
По его словам, это означает что рубль утром в четверг может ослабить позиции относительно доллара. На курс рубля также может негативно повлиять расширение санкционной повестки - законодатели США хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.
По данным агентства, на 22.28 мск среды курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек — до 72,94 рубля, курс евро – на 29 копеек, до 85,35 рубля.