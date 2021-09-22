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Рублю предрекли падение на фоне решения ФРС США

Елена Прошина
52 минуты назад

Курс рубля может снизиться к доллару на открытии торгов в четверг из-за ужесточения риторики ФРС и расширения санкционной повестки, пишет «Прайм» со ссылкой инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.

Рублю предрекли падение на фоне решения ФРС США
Фото: ТАССТАСС

Агентство напомнило, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, но допустила ее повышение в 2022 году.

«ФРС несколько ужесточила риторику: повышение ставок может начаться уже в 2022 году, а не как ожидалось, в 2023 году. Кроме того, сокращение программы количественного смягчения состоится уже в этом году», - пояснил Суверов.

По его словам, это означает что рубль утром в четверг может ослабить позиции относительно доллара. На курс рубля также может негативно повлиять расширение санкционной повестки - законодатели США хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

По данным агентства, на 22.28 мск среды курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек — до 72,94 рубля, курс евро – на 29 копеек, до 85,35 рубля.

Рынки,Сергей Суверов,ФРС,
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