Газ в Европе подешевел до $840 за 1 тыс. кубометров

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов в пятницу продемонстрировала небольшое снижение – в пределах 1%, и колеблется в районе 840 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по данным на 9.27 мск снижается на 0,4%, примерно до 836 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 844 долларов за 1 тыс. кубометров, расчетная цена составила 843 доллара.