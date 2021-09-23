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Эксперты прогнозируют укрепление российской валюты в октябре на фоне высоких цен на сырье

Елена Прошина
52 минуты назад

Рубль может незначительно укрепиться в октябре, примерно до уровня 72 рублей за доллар, что связано с оптимизмом а отношении цен на нефть и высокими ценами на газ. Таким прогнозом поделился с "Рамблером" инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов.

Эксперты прогнозируют укрепление российской валюты в октябре на фоне высоких цен на сырье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Стоимость углеводородов может вырасти до 80-85 долл за баррель ближе к концу года вслед за газом, а также из-за недоинвестирования"

В то же время, эксперт не исключил риск появления новых санкций, способных пошатнуть курс российской валюты.

"Вместе с тем для рубля вновь возникли геополитические и санкционные риски, после инициатив в палате представителей США запретить американским структурам покупать новые выпуски российских гособлигаций не только на первичном, но и на вторичном рынке"

В качестве важного фактора, влияющего на соотношение курса рубля к доллару, Суверов отметил и политику ФРС США, которая может сыграть на укрепление американской валюты.

Также фактор риска - политика мировых банков, в том числе ФРС, которые могут начать сворачивание монетарную стимулов раньше по сравнению с прежними прогнозами. В результате могут вырасти ставки по коротким американским казначейским облигациям, что усилит позиции доллара на рынке Форекс"

Влияние политики ФРС США на рубль отметил в разговоре с "Рамблер" и главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. По его мнению, при благоприятном стечении обстоятельств, курс может составить 72 рубля за доллар, но, скорее всего, доллар будет дороже.

"Курс рубля в октябре будет в основном зависеть от динамики доллара на мировом валютном рынке. В свете последних заявлений со стороны ФРС США, с большей вероятностью доллар будет укрепляться, а рубль слабеть. Не исключено, что доллар будет стоить дороже 75 рублей, но дешевле 72 точно не будет"

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 21 сентября вырос к рублю на 8 копеек по сравнению с 20 числом. Курс Евро остался без изменений.

Рынки,Сергей Суверов,Алексей Антонов,Московская биржа,ФРС,
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