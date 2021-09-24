Цены на нефть растут четвертый день подряд. Что происходит?

Инвесторы дали положительную оценку перспективам рынка нефти и прогнозируют рост стоимости сорта Brent до 80 долларов за баррель. Этому способствуют, в том числе, высокие цены на газ. Об этом агентству «Прайм» заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Фото: Reuters Reuters

Стоимость нефти в пятницу, 24 сентября, растет уже четвертый день подряд. Цены на марку Brent стали рекордными с 2018 года и держатся на уровне 77 долларов за баррель.

Видео дня

«На рынке нефти сейчас складывается оптимистичный настрой . Позитивно сказывается и прошедшее ралли в ценах на газ, которое тянет за собой нефть как альтернативный источник . Наши краткосрочные ожидания по Brent — 80 долларов за баррель», — отметил Карпунин.

Еще один фактор, тянущий цены на «черное золото» вверх, — очень медленное восстановление добычи в США и сокращение запасов нефти и нефтепродуктов. Из-за этого объем предложения в зимний период может уменьшиться.

Также Карпунин напомнил о словах министра нефти Ирака, который заявил о стремлении ОПЕК+ удерживать нефть на уровне около 70 долларов за баррель.

«Получается, что область около 70 долларов теперь выступает зоной психологической поддержки, ведь если на длительное время цены опустятся сильно ниже, то можно будет ждать пересмотра скорости восстановления добычи ОПЕК+», — отметил специалист.

Напомним, что ОПЕК+ в связи с падением спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 с мая прошлого года уменьшил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Ситуация менялась по мере нормализации положения. С августа 2021 года было решено увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Цены на газ в ЕС в последние недели бьют рекорды. Еще месяц его стоимость по индексу TTF была на уровне чуть больше 500 долларов за 1 тысячу кубометров, но на торгах 15 сентября цены обновили исторический максимум, достигнув отметки в 963,9 долларов за 1 тысячу кубометров. В пятницу, 24 сентября, во время открытия торгов стоимость была на уровне 836 долларов за 1 тысячу кубометров.