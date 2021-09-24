Раскрыт тайный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией

Министры энергетики стран Евросоюза разработали план для ослабления российского контроля над газовыми поставками, выяснила газета Times. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Автором плана выступает Испания. Она предлагает объединить покупательную способность 27 стран-членов ЕС для закупки газовых запасов, что должно позволить Евросоюзу устанавливать потолок цен на топливо.

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Издание отмечает, что план «конфиденциальный» и предназначен для того, чтобы ЕС «больше не был в заложниках у России», которую обвиняют в причастности к резкому росту цен на газ в Европе.

«Газодобывающие страны действуют стратегически, пытаясь максимально увеличить свои прибыли, а мы должны действовать совместно, чтобы не зависеть от их прихотей. Важно не только сдерживать сегодняшние цены на энергоресурсы; важно защититься от производителей, которые используют энергетические цены как инструмент политического торга по другим вопросам», - говорится в документе.

По мнению европейских политиков, «Газпром» уменьшил запасы газа в Европе и отказывается от дополнительных поставок, чтобы вынудить Германию и Евросоюз быстрее утвердить запуск «Северного потока – 2».

В Европе опасаются, что рост цен на газ совпадет с действиями на уровне ЕС по ограничению выбросов СО2, что также приведет к удорожанию услуг ЖКХ для домовладельцев, поскольку органическое топливо будет облагаться налогом.

«Такая ситуация может сформировать негативную реакцию на инициативы по сокращению углеродных выбросов. В Испании политика сокращения углеродных выбросов в целом находит понимание и одобрение, однако такая ситуация не сможет сохраниться надолго в условиях запредельно высоких цен на электричество», - говорится в документе.

Испанский газовый план будет обсуждаться в октябре на саммите ЕС.

Ранее в «Газпроме» ответили на претензии депутатов Европарламента, заподозривших российскую компанию в причастности к резкому скачку цен на газ в Европе.