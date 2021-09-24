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Раскрыт тайный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией

Вероника Полынина
1 час назад

Министры энергетики стран Евросоюза разработали план для ослабления российского контроля над газовыми поставками, выяснила газета Times. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Раскрыт тайный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Автором плана выступает Испания. Она предлагает объединить покупательную способность 27 стран-членов ЕС для закупки газовых запасов, что должно позволить Евросоюзу устанавливать потолок цен на топливо.

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Издание отмечает, что план «конфиденциальный» и предназначен для того, чтобы ЕС «больше не был в заложниках у России», которую обвиняют в причастности к резкому росту цен на газ в Европе.

«Газодобывающие страны действуют стратегически, пытаясь максимально увеличить свои прибыли, а мы должны действовать совместно, чтобы не зависеть от их прихотей. Важно не только сдерживать сегодняшние цены на энергоресурсы; важно защититься от производителей, которые используют энергетические цены как инструмент политического торга по другим вопросам», - говорится в документе.

По мнению европейских политиков, «Газпром» уменьшил запасы газа в Европе и отказывается от дополнительных поставок, чтобы вынудить Германию и Евросоюз быстрее утвердить запуск «Северного потока – 2».

В Европе опасаются, что рост цен на газ совпадет с действиями на уровне ЕС по ограничению выбросов СО2, что также приведет к удорожанию услуг ЖКХ для домовладельцев, поскольку органическое топливо будет облагаться налогом.

«Такая ситуация может сформировать негативную реакцию на инициативы по сокращению углеродных выбросов. В Испании политика сокращения углеродных выбросов в целом находит понимание и одобрение, однако такая ситуация не сможет сохраниться надолго в условиях запредельно высоких цен на электричество», - говорится в документе.

Испанский газовый план будет обсуждаться в октябре на саммите ЕС.

Ранее в «Газпроме» ответили на претензии депутатов Европарламента, заподозривших российскую компанию в причастности к резкому скачку цен на газ в Европе.

В пресс-службе «Газпрома» заявили, что компания «осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей». В компании также отметили, что уровень поставок находится на уровне, близком к исторически рекордному.

Рынки,Европарламент,Газпром,ЕС,InoSMI.Ru,Газета The Times,
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