Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Российским инвесторам напомнили о «проклятии октября»

Вероника Полынина
1 час назад

Среди инвесторов существует поверье, которое называют «эффект октября» - в этом месяце произошло несколько вошедших в историю обвалов фондовых рынков. Агентство РБК проанализировало все крупные падения, случившиеся в октябре, и пришло к выводу, что «эффект октября» - это скорее психологическое ожидание, чем реальное явление.

Российским инвесторам напомнили о «проклятии октября»
Фото: ReutersReuters

Первый масштабный октябрьский обвал рынков в XX веке датируется 1907 годом. Он был вызван спекулятивными действиями трастов и банков, которые торговали с высокой долей заемных средств. Индекс Dow Jones тогда потерял почти 15%.

В октябре 1929 года лопнул пузырь на фондовом рынке США, что привело к самому затяжному кризису в истории страны – «великой депрессии». За три года индекс Dow Jones потерял 90% своей стоимости. Вернуться к пиковым отметкам удалось лишь в 1954 году.

В «черный понедельник» 1987 года американский рынок подешевел на 500 млрд долларов за один день.

В 2018 году в октябре началось падение рынков, приведшее к мировому экономическому кризису.

Несмотря на все эти громкие события, аналитики РБК пришли к выводу, что худший месяц для американских рынков – сентябрь, а октябрь за последние 20 лет был для них одним из лучших периодов. S&P 500 в среднем рос на 1,22%, Dow Jones — на 1,22%, NASDAQ Composite — на 2,43%.

Акции «Газпрома» вернули 2008-й

Данные для российских индексов за последние 20 лет свидетельствуют о росте индекса Мосбиржи в среднем на 0,65%, долларовый РТС рос в среднем на 0,36%. Если рассматривать статистику за всю историю расчетов индексов, то индекс Мосбиржи рос на 1,57%, РТС — на 1,09%.

Что касается прогнозов на октябрь 2021 года, основатель исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Томас Ли считает, что в октябре инвесторы могут столкнуться с 10-процентной коррекцией фондовых индексов. По его словам, рынки уязвимы в связи с нарастающими рисками ужесточения денежно-кредитной политики, а также неопределенностью, связанной с пандемией коронавируса и сезоном гриппа.

Рынки,Томас Ли,Газпром,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители