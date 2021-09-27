Российским инвесторам напомнили о «проклятии октября»

Среди инвесторов существует поверье, которое называют «эффект октября» - в этом месяце произошло несколько вошедших в историю обвалов фондовых рынков. Агентство РБК проанализировало все крупные падения, случившиеся в октябре, и пришло к выводу, что «эффект октября» - это скорее психологическое ожидание, чем реальное явление.

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Первый масштабный октябрьский обвал рынков в XX веке датируется 1907 годом. Он был вызван спекулятивными действиями трастов и банков, которые торговали с высокой долей заемных средств. Индекс Dow Jones тогда потерял почти 15%.

В октябре 1929 года лопнул пузырь на фондовом рынке США, что привело к самому затяжному кризису в истории страны – «великой депрессии». За три года индекс Dow Jones потерял 90% своей стоимости. Вернуться к пиковым отметкам удалось лишь в 1954 году.

В «черный понедельник» 1987 года американский рынок подешевел на 500 млрд долларов за один день.

В 2018 году в октябре началось падение рынков, приведшее к мировому экономическому кризису.

Несмотря на все эти громкие события, аналитики РБК пришли к выводу, что худший месяц для американских рынков – сентябрь, а октябрь за последние 20 лет был для них одним из лучших периодов. S&P 500 в среднем рос на 1,22%, Dow Jones — на 1,22%, NASDAQ Composite — на 2,43%.

Данные для российских индексов за последние 20 лет свидетельствуют о росте индекса Мосбиржи в среднем на 0,65%, долларовый РТС рос в среднем на 0,36%. Если рассматривать статистику за всю историю расчетов индексов, то индекс Мосбиржи рос на 1,57%, РТС — на 1,09%.