Рубль стал единственной валютой, укрепившей позиции к доллару

Рубль стал единственной основной мировой валютой, которая укрепилась к доллару, сообщает РИА Новости со ссылкой на стратега по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрия Попова.

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По его словам, ряд валют подешевели более чем на пять процентов. Среди них — бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат. Турецкая лира упала на семь процентов. Как считает эксперт, сильный рубль обусловлен повышением ключевой ставки Центробанком России и притоком средств иностранцев в госдолг, который по итогам сентября составил 110 миллиардов рублей.

В октябре российская национальная валюта продолжит показывать опережающую динамику. Это произойдет на фоне того, что регулятор повысит ключевую ставку на 50 базовых пунктов, а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов, считает Попов.

Если доллар глобально ослабнет при разочаровывающей статистике по рынку труда США, то у рубля есть шансы укрепиться до 71 рубля за доллар.