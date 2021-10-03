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Аналитик назвал опасного конкурента России на газовом рынке

Елена Прошина
23 минуты назад

Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов рассказал, как Европа может отказаться от транзита российского газа. Его материал опубликовал «Центр Карнеги».

Назван опасный конкурент России на газовом рынке
Фото: ТАССТАСС

Капитонов констатирует, что нынешний взлет цен на газ в Европе до рекордных уровней – более 1100 долларов за тысячу кубометров, во многом заслуга системы, выстроенной в течении последних 15 лет самим Евросоюзом. Поставки «Газпрома» сейчас особенно необходимы многим европейским странам, отмечает он.

«Но эта магия может развеяться, если на помощь Европе придет не «Газпром», а, например, Норвегия или поставщики сжиженного газа, способные при изменении ценовой конъюнктуры быстро перенаправить грузы к берегам Европы», - пишет Капитонов.

Европа столкнулась с новыми проблемами из-за дефицита газа

По его мнению, подсчитав, во сколько им обошелся газовый кризис 2021 года, европейцы могут активизировать начатый ими ранее энергетический переход и постепенно вообще откажутся от газа как такового, а не только российского. Поэтому, делает вывод Капитонов, скорейшая стабилизация газового рынка в Европе выгодна не только банкротящимся из-за высоких цен на природный газ европейским компаниям, но и самому «Газпрому».

Рынки,Сергей Капитонов,Газпром,ЕС,
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