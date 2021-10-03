wPolityce: Рекордные цены на газ вызвали панику в Польше

В Польше бьют тревогу из-за высоких темпов роста стоимости электроэнергии. Польское издание wPolityce обвиняет в сложившейся ситуации политику ЕС по внедрению «зеленой» энергетики.
В материале СМИ говорится, что последствия энергетического кризиса, охватившего Европу из-за рекордного роста цен на природный газ, заставляют всерьез задуматься о будущем энергетики жителей многих стран региона.
Издание указывает на то, что в Испании и Португалии оптовые цены за мегаватт-час электроэнергии уже достигли 190 евро. И радуется, что на этом фоне рекордная для Польши цена в 107 евро за мегаватт-час выглядит не так уж и плохо. Вместе с тем, автор публикации отмечает в Европе все более ощутимый ропот общественного недовольства сложившимся положением.
Отмечается, что при всех недостатках угольной электрогенерации, у нее есть очевидное преимущество: она гарантирует стабильность системы передачи и электроснабжения. Этого свойства нет у возобновляемых источниках энергии. Автор указывает на их зависимость от капризов погоды и сложность аккумулирования.
В публикации напоминают, что еще прошлой зимой почти вся Европа получила предупредительный сигнал о том, что «зеленая» система электроснабжения работает неудовлетворительно. Несмотря на это, по мнению автора статьи, Брюссель бросает все свои силы и ресурсы на продвижение «зеленой» энергетики. Энергетический кризис в Европе, наблюдаемый в данный момент, публикация связывает с последствиями этой рискованной стратегии, выражающимися в баснословных счетах за электроэнергию.