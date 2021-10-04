Запасы золота в России заканчиваются

«Текущие запасы золота в стране составляют около 7,5—8 тысяч т, а производство металла держится на уровне 330 т в год. Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10—20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — передает РБК слова Грачева.