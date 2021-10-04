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Запасы золота в России заканчиваются

Ura.Ru
1 час назад

Золотодобывающим компаниям следует наращивать инвестиции в геологоразведку, заявил гендиректор «Полюс» Павел Грачев. По его словам, отрасль добычи золота РФ через 10—20 лет может столкнуться с недостатком запасов.

«Текущие запасы золота в стране составляют около 7,5—8 тысяч т, а производство металла держится на уровне 330 т в год. Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10—20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — передает РБК слова Грачева.

По его словам, недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений. Глава «Полюса» предложил комплекс мер по стимулированию таких инвестиций без каких-либо затрат для государства. По его словам, за последний год компания увеличила бюджет геологоразведки на 30%, до 85 $ млн, и планирует его наращивать.

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Ранее сообщалось, что профицит российского бюджета в 2022 году будет на уровне 1 трлн 411,7 млрд рублей. По подсчетам СМИ, в 2023 году прогнозируется профицит 434,7 млрд рублей. В 2024 году ожидается дефицит в размере 315,3 млрд рублей.

Рынки,Видео,Павел Грачев,РБК,
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