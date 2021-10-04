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Сбер расширил список стран для переводов с карты с выплатой наличными

SberPressиещё 1
5 часов назад

Сбер увеличил список стран, в которые можно мгновенно отправить деньги через приложение СберБанк Онлайн. Мгновенное получение наличных в офисах Western Union теперь стало доступно ещё в 11 странах Восточной Европы: Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Румынии, Хорватии, Македонии, Словакии, Словении, Албании, Польше.

Отправить деньги с карты Сбера можно через мобильное приложение СберБанк Онлайн в разделе «Переводы за рубеж». Для отправки нужно указать полное имя получателя и его номера телефона, а также страну получения.

Деньги можно получить в пунктах обслуживания Western Union по паспорту и 10-значному контрольному номеру, который получат отправитель и получатель на телефон.

Комиссия за перевод составит — 1%, но не менее 30 рублей, вне зависимости от страны назначения, максимальная сумма перевода — 100 тысяч рублей или эквивалент в валюте.

Удобство и комфорт клиентов — наша первостепенная задача и мгновенность поступления денег получателю — это важное свойство наших продуктов. С 2019 года, когда мы запустили сервис, количество стран, где мгновенно можно получить перевод наличными в офисах Western Union, стало больше 30, и мы не планируем останавливаться

Леонид Шныр

Директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка

Ранее мгновенное получение наличных в офисах Western Union было доступно в 21 стране: Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Туркменистане, на Украине, во Вьетнаме, Гонконге, Израиле, Латвии, Литве, Макао, Турции, на Филиппинах, в Чехии, Эстонии.

Найти удобный пункт выплаты можно на сайте платёжной системы Western Union в разделе «Найти пункт обслуживания».

Рынки,Сбербанк России,
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