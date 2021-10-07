Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов

Цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг вновь растет и уже превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах открылись падением цены фьючерса, она опускалась с 1250 до 973 долларов за тыс. куб. метров. Однако после этого повышательная динамика вернулась и к 13.40 мск цена на ноябрьский фьючерс TTF превысила 1220 долларов за 1 тыс. куб. м., передает РИА «Новости».
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».